Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan
Zonguldak-İstanbul kara yolunda oluşan heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.
Gündem 01.02.2022, 07:46
Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.
Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
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