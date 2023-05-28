Zekeriya Yapıcıoğlu: Elhamdülillah
Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasından sonra bir mesaj paylaşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Elhamdülillah" dedi.
Gündem 28.05.2023, 19:44
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasından sonra, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ı yeniden başkan seçtirmeye muvaffak kılan Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun." dedi.
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