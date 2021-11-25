Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman vefat etti

Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman'ın annesi Güneş Karaman, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti.

Merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınarak naaşı Aksaray'a uğurlandı. Daha sonra memleketi Aksaray'da yarın Somuncu Baba Külleyesi'ndeki cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNEŞ KARAMAN'IN NAAŞI AKSARAY'A GÖNDERİLDİ

91 yaşındaki Güneş Karaman için Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde töreni düzenlendi. Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kanal 7 Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Haber7.Com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Albayrak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Karaman Ailesi'nin yakınları ile Kanal 7 çalışanları katıldı.

Mustafa Karataş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaman'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi.