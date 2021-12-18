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Zabıtaların izni iki güne çıkarıldı

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline haftada 1 gün verilebilen iznin 2 gün olarak verilebilmesi sağlandı.

Gündem 18.12.2021, 14:39
Zabıtaların izni iki güne çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Belediye zabıta teşkilatındaki "imar", "çevre", "sağlık", "trafik" ve "turizm" kısımlarına, "toptancı hali", "deniz", "işyeri ruhsat", "tüketici hakları", "ilan ve reklam" kısımları da eklendi.

Yönetmelikte zabıtanın görev ve yetkilerinde günün koşulları ve değişen mevzuata uyum sağlamak üzere yapılan güncellemelerin yanı sıra 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline haftada 1 gün verilebilen iznin 2 gün olarak verilebilmesi sağlandı.

Düzenleme ile zabıta memuru alımı sınav giriş belgeleri erişimine kolaylık getirildi. Bu kapsamda, sınav giriş belgelerine belediyenin internet adresinden ulaşılabilecek.

Zabıta Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı'na, iki yıl zabıta amiri kadrosunda görev yapanlar başvurabilmekte iken, bazı belediyelerde uzun süredir görevde yükselme sınavı açılmadığı göz önünde bulundurularak 6 yıl zabıta komiseri kadrosunda bulunanların da başvuru yapmalarına imkan tanındı.

Zabıta personeline yönelik yazılı yapılan görevde yükselme sınavı ise yazılı ve sözlü olarak değiştirildi.

Ayrıca görevde yükselme sınavının her yıl açılmasına imkan sağlanarak duyuru ve başvuru esasları belirlendi.

Yönetmelikle görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav esasları, başarı sıralaması da düzenlendi. Üç kişiden oluşan sınav kurulu 5 kişiye çıkartılarak kurulun görev ve çalışma esasları yeniden belirlendi.

Ayrıca zabıta teşkilatlarında, yönetmelikte belirlenenler dışında kıyafet ve rütbe işaretleri kullanılamayacağı düzenlemesi de yapıldı.

Zabıta personeline verilecek giyim yardımı esasları yeniden düzenlenerek bu kapsamda 657 sayılı Kanunun 211'inci maddesi ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımları Yönetmeliği'nde sayılmayan tamamlayıcı unsurlar belediye bütçesinden karşılanacak.

Zabıta personelinin kullanacağı giyim eşyalarına başörtüsü eklenerek, giyim eşyalarının cins ve şekilleri güncellendi. Ayrıca, söz konusu eşyaların renk kodları ve şekilleri yönetmelik ekinde belirtildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle meslekten çıkarma disiplin cezası yürürlükten kaldırıldı.

Belediye zabıta görevlilerine rızası dışında zabıta hizmetleri haricinde bir görev verilmemesi hususu yeniden düzenlendi.

Belediye zabıtasının kullanacağı motorlu araçların renk kodları ve araç üzerine yazılacak yazılar, belediye türüne göre (büyükşehir, ilçe, belde) yeniden belirlendi.

Yönetmelikle zabıta personelinin savunma amaçlı kullanacağı teçhizatların kullanımına yönelik ilgili kurumlardan eğitim alması, zabıta personeli ve emekli zabıta personeline kimlik belgesi verilmesi ile kimlik belgesinin şekline ilişkin de düzenleme yapıldı.

Öte yandan her yıl 1-7 Eylül tarihlerinin belediye zabıta haftası olarak kutlanması hususu da yönetmeliğe eklendi.

#zabıta #izin
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