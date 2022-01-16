Yusuf Ziya Özcan'dan "zıkkım" açıklaması

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Milletvekili Muharrem İnce ile yaptığımız sohbet sırasında 'bütün bunları imam hatiplerin önünü açmak için yapıyorsunuz' ifadesi üzerine, sözlerim belli meslek liselerine yönelik olmayıp, sorunun kendisine yönelik bir vurgu niteliğindedir” dedi.

Özcan, tartışmaların yaşandığı dönemde yaptığı yazılı açıklamada, (dönemin) CHP Milletvekili İnce ile mesleki ve eğitim problemleri ile katsayı üzerine TBMM'deki sohbetleri sırasındaki sözlerinin bazı basın yayın kuruluşlarınca “abartılarak, kastı aşan tarzda ve maksadının tersi anlamında” verildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir yanıyla toplumda kutuplaşmayı tahrik eden, öbür yanıyla da Türk sanayi ve iş dünyasını, nitelikli insan gücünü zaafa uğratan katsayı uygulamasını rasyonel ve bilimsel dayanaktan yoksun, haksız bir uygulama olarak gördüğüm için bu haksızlığa maruz kalan insanlarımızı incitmek niyetim asla söz konusu olamaz.

Milletvekili İnce ile yaptığımız sohbet sırasında 'bütün bunları imam hatiplerin önünü açmak için yapıyorsunuz' ifadesi üzerine, sözlerim belli meslek liselerine yönelik olmayıp, sorunun kendisine yönelik bir vurgu niteliğindedir.

Ne şahsımın ne de YÖK'ün ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları hakkında bir ön yargıya sahip olmaları mümkün değildir. Bütün kurumlar, milletimizin ve devletimizin kurumlarıdır. Şahsımın ve YÖK'ün tüm kurum ve kuruluşlara olduğu kadar tüm eğitim-öğretim kurumlarımıza aynı mesafede olduğu ve bunun aksini düşünmenin YÖK genel amaç ve hedefleri ile bağdaşmasının mümkün olmadığı da açıktır. Buna karşın, mesleki ve teknik eğitimin problemlerinin çözümüne ilişkin projeler gündeme geldiği her durumda, imam hatip liselerinin öne sürülmesi mesleki ve teknik eğitimin birikmiş acil sorunlarının çözümüne set çekmektedir.”

Katsayı sorununun ortaya çıkardığı nitelikli insan gücü yetersizliği nedeniyle sanayi ve iş dünyası ile ilgili sivil toplum örgütleri, mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim projeleri başlatmak durumunda kaldıklarını kaydeden Özcan, “YÖK'ün üniversitelerin birikmiş ve ortaya çıkan sorunlarını çözmek üzere Türkiye'nin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda dünya ve AB perspektifini göz önünde tutan bir vizyon içinde yükseköğretim stratejisi geliştirme ve uygulama çabası içinde olduğunu” belirtti.

Özcan, amaçlarının uluslararası ölçekte tanınan yükseköğretim kurumlarına sahip olmak, bir ucunda özgürlük ve özerklik, öbür ucunda saydamlık, hesap verilebilirlik ve kalite güvencesi bulunan bir denge üzerinde yürüyen 21. yüzyıl üniversite sistemini kurmak olduğunu kaydetti.

Özcan'ın, "Ben İmam Hatip'li değilim. Çocuklarım akrabalarım da İmam Hatip'te okumuyor. 5 çocuk için 95 çocuğu cezalandırmayalım. Bu zıkkımların... İmam Hatiplerin adını değiştirebiliyorsak onu da yapalım düz lise yapalım hepsini" dediği iddia ediliyor.