Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Bu sefer farklı bir şekilde attı

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Rubin Kazan karşısında 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Kenardan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşla fileleri havalandıran milli futbolcu büyük sevinç yaşadı.

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 4. maçında 4. golünü attı.

"Umarım kafayla atarım da sen de rahatlarsın"

Yusuf Yazıcı'nın kafayla gol atması Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.

Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" ifadelerini kullanmıştı.