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Yusuf Tekin neden Bakan olmamalı?

Ödenmiş bedellerin unutulmaması ve zor zamanlarda duruş sergileyenlere gereken vefanın gösterilmesi gerekiyor. Çünkü; kula vefası olmayanın, Hakka vefası olmaz.

Gündem 04.06.2023, 17:11 04.06.2023, 17:17
Yusuf Tekin neden Bakan olmamalı?

Yusuf Tekin, Gençlik Spor Bakan yardımcılığı görevini yürütürken 28 Mayıs 2013 tarihinde bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Eğitim Müsteşarlığı görevine getirilmiştir.

Göreve geldiği zaman hükümet ile FETÖ arasında yaşanan dershane geriliminin zirveye çıktığı dönemdi.

Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde kürsülerden feryat ediyor ve "dershanelerin kapatılmasını bakanlarımdan istediğim halde kapatamadım" diyordu.

FETÖ’nün can damarı olan dershanelerin kapatılması süreciyle taşın altına elini koyan Müsteşar Yusuf Tekin’in o dönem telefonlarının dinlendiği ve tehdit edildiği daha önce defaaten basına yansımıştı.

Dershane süreciyle başlayan FETÖ terör örgütünün ihanet süreci 17-25 Aralık darbe sürecine kadar geçen sürede, FETÖ'cülerin hedefinde iki isim vardı:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin...

Bu süreçte "Hocaefendi’mizle aramıza fitne sokuyorlar" diye ağlaşanların, Hocaefendi’lerine güzellemeler yapanların bugün FETÖ avcısı olarak bağırdıklarına bakmayın.

O dönemlerde Müsteşar Yusuf Tekin’in odasına bürokratlar bile gitmeye korkar hale gelmişler ve Müsteşarla görüntü bile vermek istemiyorlardı .

Bugün Müsteşar’a saldıran ekip ise Zaman gazetesine müstear isimlerle röportajlar veriyor, FETÖ yayınlarının reklamlarını yapıyordu.

Tüm tehditlere rağmen Müsteşar Yusuf Tekin, FETÖnün kökünü kazımak için tüm iradesini ortaya koymuştur.

Hem nalına hem mıhına vurarak durumu geçiştirmeye çalışmamıştır.

Bu mücadeleyi FETÖ kazanırsa benim durumum ne olur diye düşünmemiştir.

Kendisini FETÖ’nün KILIÇ’ı olarak gören Bakan’ın tehditlerine boyun eğmemiştir.

Hülasa, FETÖ ile mücadelede kellesini koltuğuna alarak bu millete ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın davasına sahip çıkmıştır.

FETÖ’nün ülkeye bulaştırdığı kanser ilk olarak Milli Eğitim’de metastaz yapmıştır.

FETÖ ile mücadelenin ilk olarak başladığı kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır.

O dönemlerde görev yapan Bakanların da hakkını teslim ederek, bu mücadelenin amiral gemisinde kaptan olarak oturan kişinin Yusuf Tekin olduğunu çabuk unuttular.

* FETÖ ile mücadelede siyasilerin bile milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan yana taraf olamadığı bir dönemde, tüm tehditlere rağmen, kelle koltukta mücadele ederek MEB’de FETÖ’nün kökünü kazıdığı için Yusuf Tekin Bakan olmamalıdır.

* FETÖ ile mücadele etmemesi yönünde kendi Bakan’ının tehditlerine bile memur olmasına rağmen rest çekerek Cumhurbaşkanımızın haklı mücadelesinin bayrağını yere düşürmediği için Yusuf Tekin Bakan olmamalıdır.

* Gezi parkına öğrenci gönderen, FETÖ’nün dershanelerine öğrenci toplayan, Cumhurbaşkanımıza ve partiye alenen küfürler yağdıran okul müdürleri ve müdür yardımcılarının kökünü kazıdığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez, statükocu ve çürümüş taşra teşkilat yapısına neşter vurup bu kadrolara Anadolu’nun ezilen, aşağılanan insanlarını; il, ilçe müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü yaptığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* "Kabe Arab’ın olsun, Çankaya bize yeter" diye bağırıp imam hatip okullarının açılışına bile izin verilmeyen illere, ilçelere girerek İmam Hatip Okulları açtırdığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* On yıllık Ak Parti iktidarı döneminde Mescidi bile olmayan il - ilçe müdürlükleri vardı. Bakanlığa 5 dk mesafede bulunan Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğünde bile namaz kılacak Mescit yokken, okullarda yasakken, bu yasağı çöp tenekesine attığı için Yusuf Tekin , Bakan olmamalıdır.

* Bugün iktidarın sosyal tabanı olan sendikanın, sivil toplum örgütlerinin vebalı gibi görüldüğü, Ak Parti’nin iktidar olmasına rağmen MEB’de muktedir olmadığından ötürü kendi tabanının yönetici bile yapılmadığı bir dönemi kapattığı için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

* Görev yaptığı 5 yıllık süre boyunca 24 saatin neredeyse 17-18 saatini çalışarak geçirip, sağlığını kaybetme pahasına kapısını tüm eğitimcilere açık tuttuğu için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

* İl müdürlerinin kendisini merasimle karşılattığı, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bile görüşmediği ve kibrin zirvesinin yaşandığı bir dönemde randevusuz yanına gelen öğretmenlerle görüşecek kadar mütevazı olduğu için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

* Yalan yanlış bilgilerle imam hatiplere saldıran CHP’li vekili, devlet memuru olmasına rağmen Twitter’da sigaya çektiği için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Tüm sendikaları Milli Eğitim Bakanlığına davet edip, kahvaltı vererek paydaşlarının görüşünü ayırım yapmadan dinleyip çözüm üretmeye çalıştığı için Yusuf Tekin , Bakan olmamalıdır.

* FETÖ ile mücadelede ülke ülke gezip FETÖ tehlikesini anlattığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Hendek olaylarında PKK’yı destekleyip eylem yapan öğretmen ve yöneticilere soruşturma açtırıp, "Devlet burada" dediği için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

* FETÖ dershanelerinin sömürdüğü öğrencilere okullarda kurs açarak hem öğrencileri bu terörist yapının ağından kurtarıp hem de öğretmenlerimizin ücret almasını sağladığı için; Öğretmenlerinizin 3600 ek gösterge alması ve özlük haklarını düzeltmek için her toplantıda konuyu gündeme getirip öğretmen dostu Müsteşar olduğu için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

* Sosyal medyada ikinci kez il dışı yer değişikliği, iptal hakkı isteyen öğretmenin sesine kulak verip, anında çözüm üretmeye çalışıp öğretmenlerinin sorununu kendi sorunu gibi görüp çözmeye çalıştığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Her gittiği ilde öğretmenler odaları ilk ziyaret yeri olup, 24 Kasım’a şehit öğretmenlerimizin kabrini ziyaret ederek başladığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Başkanlık sisteminin ütopya olduğunu ve bu konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanına yüklenildiği günlerde, Başkanlık sisteminin şifreleri ve yeni dönemin şifrelerini 2012 yılında yazacak kadar uzakgörüşlü ve feraset sahibi olduğu için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Başörtülü öğretmenlerin peruk takmadan okullara alınmadığı, Ak Parti iktidarında bile başörtülü öğrencilere ödül verilmediği dönemleri gözünüzün önüne getirin. Başörtüsü yüzünden zulme maruz kalan öğretmenimizi Sakarya Milli Eğitim müdürü yaptığı için Yusuf Tekin, Bakan olmamalıdır.

* Görev yaptığı 5 yıl boyunca, Milli Eğitim Bakanlığında iktidar olup muktedir olamayan Ak Parti iktidarını, sosyal tabanını ve davasını muktedir yapmak için canla başla mücadele ettiği için Yusuf Tekin, Bakan yapılmamalıdır.

Müsteşar Yusuf Tekin, görev yaptığı süre boyunca sevabıyla günahıyla Ak Parti iktidarının en çok konuşulan bürokratı olmuştur.

FETÖ’nün ülkeyi anahtar teslimi almak için yapmış olduğu operasyonlar ve iki darbeye tanık olmuştur. FETÖ’nün kalbi ve can damarları olan Milli Eğitim Bakanlığı’nda göreve başladığı günlerde ailesiyle bile tehdit edilmesine rağmen, bedel ödemeyi göze alıp, Sayın Cumhurbaşkanı’nın haklı davasına sahip çıkarak ülkesine ve milletine hizmet etmiştir .

Bu haberi yapma amacımız; ödenmiş bedelleri unutmamamız ve zor zamanlarda duruş gösterenlere gösterilmesi gereken vefamızdır.

Çünkü; kula vefası olmayanın, Hakka vefası olmaz

#Yusuf Tekin
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