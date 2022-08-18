Yusuf Halaçoğlu: Terörist Sakine Cansız CHP'li vekilin akrabası

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve İYİ Parti 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir iddianız var. Paris'te öldürülen teröristle öldürülen akrabalık bağı olduğu yönünde araştırılmasını istiyorsunuz. Bu konu hakkında neler söylersiniz?" şeklindeki soruya cevap veren Halaçoğlu, "Onunla ilgili söylemedim. Kaftancıoğlu ile akrabalık bağı olduğunu ben hiç söylemedim. Benim söylediğim başkaydı. Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın Sara isminde bir Ermeni olduğunu, annesinin CHP'den başka bir milletvekili ile akraba olduğunu söyledim. Kim olduğunu burada söylemem doğru değil" dedi.

Birçok yerde isimler bildiğini ama isim zikretmediğini söyleyen Halaçoğlu bu kişinin şu anda CHP milletvekili olmadığını söyledi. Halaçoğlu söylerine şöyle devam etti:

"Kendilerini Kürt gösteren Ermeni dönmeleri vardır, bu nedenle PKK'yı bir Kürt hareketi olarak görmemeniz gerektiğini de söyledim. Bunu söyledikten sonra benim görevden alınmam için önergeler verildi fakat ben direndim. Elimde listeler var ama açıklamam dedim. Bunu açıklamak istiyorlarsa kişilerin kendisi açıklasın.

Ermeni soykırımını kabul etmesi dolayısıyla da Kaftancıoğlu'na sert çıktım tabi ki çıkarım. Teröristin arkasından taziye mesajı yayınlamasına da sert çıktım."