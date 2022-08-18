Yusuf Halaçoğlu: Akşener'i eleştirince 'İstifa ediyorum' cevabını aldım

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve İYİ Parti 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'ye katıldığınız için pişman mısınız?" şeklindeki soruya cevap veren Halaçoğlu, "Hayır. İYİ Parti'yi kurarken çok güzel bir vizyon belirlemiştik. sağcı, solcu, merkezde olmayan bir siyasi yapı olarak belirlemiştik. Bunun için 'vatanseverlik' temeline oturmuş bir siyasi yapıdan bahsediyorduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes kendisini orada bulacaktı. Herhangi bir ayrım yapılmadan herkesin kendisini orada bulacağı bir siyasi yapı olacaktı." dedi.

"İYİ PARTİ KONGRESİ AMERİKA'YI ENDİŞELENDİRDİ"

Başlangıçta çok iyi bir rüzgar alındığını ifade eden Halaçoğlu, "1 Nisan'da kongre yaptık. Yüksek katılım oldu. Bu birtakım yerleri endişelendirdi. Özellikle Amerika'yı." ifadelerini kullandı.

Dönemin ABD elçisinin Akşener ile görüşmek istediğini söyleyen Halaçoğlu, "Biz kabul etmedik. Görüşmemiz doğru olmaz dedik. Görüşülmedi ama sonrasında Meral Hanım merkez partisi haline getirdi partiyi. Ben merkez partiyi de kabul etmiyorum. vatanseverlik temeli üzerinde oturmuş bir siyasi yapı düşünüyordum. onlar farklı bir şey düşünebilir." diye konuştu.

"PARTİNİN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

İYİ Parti'nin 'Türkiye'yi Türkler yönetmeli' sözüne karşı çıktığını belirten Halaçoğlu, bu sözüne neden karşı çıkıldığını anlamadığını söyledi. Halaçoğlu, "Partinin tüzüğünde buna karşı çıkan bir anlayış yoktu. Sonra sistemi değiştirdiler. Ben Kayseri 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiler. Ben İzmir'de yaşıyorum, gidemediğim yerin adayı olmam dedim. Ben buna rağmen partim için mücadele ettim" açıklamasında bulundu.

"AKŞENER 'İSTİFA EDİYORUM' DEDİ"

Ağustos ayından önce Afyonkarahisar'da bir istişare toplantısı yapıldığını ve orada bir konuşma yaptığını belirten Halaçoğlu, "Orada bir konuşma yaptım. Dedim ki 'Hani iktidar olmak istiyordunuz, hani yüzde 17,5 kemik oyunuz vardı? Hani cumhurbaşkanı olacaktınız, olamadınız. Ama hala başarılıyız diyorsunuz. O zaman ne farkı kaldı geçmişteki partimizden' dedim. Buna 'Meral Hanım'dan istifa ediyorum' cevabı aldım. Sonra herkes koşuşturdu, baktım tekrar genel başkan oldu, ben de istifa ettim. Güven tazelemesi gerektiğini söyledim, bundan dolayı uyuşmadık. Bu benim anlayışıma ters geliyor. Ben bir muhalefet partisinin 'Başarılıyım' diyorsa hep muhalefette kalmaya rıza gösterdiğini düşünüyorum." diye konuştu.