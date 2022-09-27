Yusuf el-Karadavi için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısırlı din adamı Şeyh Yusuf el Karadavi için Fatih'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün vefat eden Karadavi için bugün öğle namazını müteakip bir gıyabi cenaze namazı kılınacağı İHH, Özgür-Der, Medeniyet Vakfı ve Umran Hareketi gibi sivil toplum kuruluşlarınca duyurulmuştu.

Gıyabi cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip kılındı.

9 Eylül 1926 tarihinde Mısır Krallığı'nda dünyaya gelen Karadavi, Mısır'ın önde gelen dini kurumlarından Ezher'den mezundu.

Prof. Dr. Yusuf el Karadavi'nin vefatının ardından İslam dünyasından birçok isim ve kurum taziye mesajı yayımlayarak, Karadavi'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Mepa News