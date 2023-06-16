Yürüyen kütüphaneler deprem bölgesine hareket etti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere binlerce kitap gönderildi.

Kitaplarla dolu 2 otobüs için derneğin Eyüpsultan'daki genel merkezinde uğurlama töreni yapıldı.

TDED Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak, dernek olarak kitapları, dergileri, okumayı ve düşünmeyi mesele edindiklerini belirterek "Deprem bölgesine yönelik ne yapabiliriz meselesi konuşulurken bu proje gündeme geldi." dedi.

"Otobüslerde 11 bin kadar yeni kitap var"

İlk etapta iki otobüs hazırladıklarını aktaran İlbak, "Gezici kütüphanelerin dış giydirmelerini yaptık, içine kitaplar koyduk. Şu anda otobüslerde 11 bin kadar yeni kitabımız var. Ayrıca bölgeye 150-200 bin civarında kitap gönderildi." ifadelerini kullandı.

İlbak, ilçelerde toplanan kitapların önemli bir kısmının henüz derneğe ulaşmadığını, geldikçe onları da tasnif edip, kolilere koyarak bölgeye göndereceklerini kaydetti.

Projeye İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyüpsultan ve Kağıthane Belediyeleri ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğine işaret eden İlbey, şunları kaydetti:

"Otobüslerimiz Gaziantep'ten başlayarak 11 ilimizi dolaşacak. Her bir ilimizde belli sürelerde kalacak ve bütün bölgeyi dolaşarak bu faaliyeti sürdürmeye çalışacak. Dileriz kütüphanelerimiz, yıkılan evlerde, enkazlarda kalan kitaplardan dolayı kitapsız kalan çocuklarımıza bir destek, bir moral olur. Okuyacakları hikaye ve masallarla hayal dünyalarını yeniden inşa etmek imkanı bulurlar ve o yeni hayal dünyaları, onlara yeni bir dünya, yeni bir pencere açar."

"Bir iyilik hareketi başladı"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise deprem sonrasında herkesin elinde ne varsa onu bölgeye aktarma konusunda gayret gösterdiğini ve bir iyilik hareketi başladığını söyledi.

Felaketlerin insanları bir araya getirmek suretiyle artı değere dönüşebildiğinin altını çizen Kara, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Kara, kamu kurumlarının sivil toplum faaliyetlerine destek vererek önemli bir görevi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kara, "Biz sizlerle güçlüyüz. Allah hayrınızı kabul etsin. İnşallah bu kitaplar yerince değerlendirilir. Benim kitapları sevmemde, mahalleme gelen gezici kütüphanenin çok büyük etkisi olmuştur. Burada da benzer bir heyecanı görmekten memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar gezici kütüphaneleri gezerek bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi ve otobüsler dualarla uğurlandı.

Proje hakkında

TDED tarafından hazırlanan ve İstanbul Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen "Bir Kitap da Benden" projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere binlerce kitap gönderiliyor.

Proje ile özellikle çocukların ve gençlerin deprem sonrası yaşadıkları zor dönemi en doğru ve verimli şekilde atlatmasına destek olmak ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Gezici kütüphanelerle 320 konteyner kente, köylere ve merkezden uzak yerlere kitap, kütüphane ve kitaba yönelik etkinlikler taşınarak çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, sosyal psikolojilerinin iyileştirilmesi, dayanışma şuurunun artırılması hedefleniyor.

Okullarda yürütülen kitap bağışı kampanyasıyla toplanan kitaplar, edebiyatçı, yazar ve editör gönüllülerle tasnif edilerek bölgeye gönderilmeye hazırlanıyor.

Çocukların gönderdikleri kitaplarla birlikte deprem bölgesindeki çocuklar için el yapımı kitap ayraçlar, oyuncaklar, küçük hatıralar, mektuplar ve küçük notlar da hazırlanıyor.

İki gezici kütüphanedeki kitaplar, depremden etkilenen 11 ildeki çocuklara hediye edilecek. Ayrıca otobüslerin önüne seyyar okuma ve sohbet alanları kurulacak, eğlenceli etkinliklere, çay ve simit ikramları eşlik edecek.

Gezici kütüphanelere 20 Haziran'a kadar Gaziantep'te, 21-26 Haziran'da Kilis'te, 3-9 Temmuz'da Hatay'da, 10-16 Temmuz'da Osmaniye'de, 17-23 Temmuz'da Adana'da, 24-30 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta, 31 Temmuz-8 Ağustos'ta Adıyaman'da, 7-13 Ağustos'ta Malatya'da, 14-20 Ağustos'ta Elazığ'da, 21-27 Ağustos'ta Diyarbakır'da, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Şanlıurfa'da olacak.

Gezici kütüphaneler, ilerleyen süreçte önce konteyner-kütüphane, daha sonra kalıcı kütüphane olarak değerlendirilecek.