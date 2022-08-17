Yurtlarda ücretsiz konaklama süresi 5 güne çıkarıldı
Bakan Kasapoğlu, "Seyahatsever" projesi kapsamında yurtlarda ücretsiz konaklama süresinin 5 güne çıkarıldığını duyurdu.
Gündem 17.08.2022, 20:10
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.
Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5'e çıkardıklarını söyledi.
"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.
Kaynak: AA
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