Yurt dışında da nefes alamıyorlar: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun hava harekatı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.