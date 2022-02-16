Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Gündem 16.02.2022, 10:47
Güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
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