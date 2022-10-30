Yurt dışı personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı
Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Personelin görev süresi 6 yıla uzatıldı. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 30.10.2022, 09:42
Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı.
Daha önce bu süre en fazla 3 yıl olarak uygulanıyordu.
Söz konusu süre hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabiliyordu.
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