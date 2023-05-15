Yurt dışı oylarında son durum nedir?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Söz konusu sandıklardan sonuçlar ulaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593

Açılan sandık: 3.674 (%38,3)

Recep Tayyip Erdoğan:%56,17

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,35

Sinan Oğan: %2,23

Muharrem İnce: %1,25

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası seçim sonuçları TRT Haber'in 2023 seçim sayfası üzerinden görülebiliyor.

Salt çoğunluk olmazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.