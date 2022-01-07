Yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Gündem 07.01.2022, 23:43
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 4-6 Ocak'ta kentte düzenlenen 4 operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.
Operasyonda durdurulan otomobilin bagajında 2 yabancı uyruklunun bulunması polis kamerasına yansıdı.
Kartepe ilçesinde de hurdacılık yapılan bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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