Yunanistan'ın ölüme ittiği 15 bin umut yolcusu Türkiye tarafından kurtarıldı
Türk sahil güvenlik ekipleri 2021'de de fazla mesai yaptı. Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen ve gerek botları batırılmak gerekse de motorları sökülmek suretiyle Türk tarafına gönderilen 15 bin düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik unsurlarında kurtarıldı.
Ülkelerinden iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ayrılarak Avrupa'da daha iyi bir hayat kurmak için "umut yolculuğu"na çıkan düzensiz göçmenler, denizde Yunanistan unsurlarının kötü muamelesiyle karşı karşıya kalıyor.
Yunanistan unsurları, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerdeki düzensiz göçmenleri, değerli eşyalarını alıp Türk kara sularına geri itiyor.
Ege Denizi ve Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki verilere göre, 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 bin 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
İzmir'de 6 bin 595, Muğla'da 2 bin 945, Aydın'da 2 bin 909, Çanakkale'de 1570, Balıkesir'de 1126 ve Antalya'da 29 geri itilen düzensiz göçmen kurtarıldı.
Geçen yıl 15 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11