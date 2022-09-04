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Yunanistan'da eğitim alan bombacı Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı.

Gündem 04.09.2022, 23:38
Yunanistan'da eğitim alan bombacı Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

Kaynak: AA
#Yunanistan #hüsamettin tanrıkulu
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