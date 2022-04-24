Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Gündem 24.04.2022, 11:09
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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