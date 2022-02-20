Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalanarak gözaltına alındı.
Gündem 20.02.2022, 10:47 20.02.2022, 13:04
Edirne'de güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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