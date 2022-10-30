Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Gündem 30.10.2022, 13:02
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.M. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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