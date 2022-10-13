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Yunanistan'a kaçacaklardı

Jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı Edirne'de yakaladı.

Gündem 13.10.2022, 18:14
Yunanistan'a kaçacaklardı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.

Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
#yunnaistan #terör örgütü
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