Yunan zulmü devam ediyor
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmenin İzmir açıklarında kurtarıldığı bildirildi.
Gündem 05.11.2021, 14:33
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Menderes ve Dikili açıklarında denizde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Çeşme açıklarındaki 17, Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarındaki 25 ve Dikili açıklarındaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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