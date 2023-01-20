banner38

Yunan yola geldi: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri hatırlatıldı. Miçotakis'ten geri aldım geldi, "Türkiye ile konuşabiliriz, savaşa girmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e cevaben gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına atıfta bulundu, "Uslu dur" uyarısı yaptı.

Gündem 20.01.2023, 19:37
Yunan yola geldi: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına "Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." sözleriyle tepki göstermişti.

Bu sözler, Davos'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e hatırlatıldı.

Miçotakis'in yanıtı geri adım niteliğindeydi.

Yunanistan Başbakanı "Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz.Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Miçotakis'in bu söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in geri adımına İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki Cuma namazının ardından yanıt verdi:

"Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar."

"Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı olun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimine tepkisini İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde de sürdürdü.

"Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Akıllı olun" diye uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee biz eli kolu bağlı mu duracağız. Bak Miçotakis öyle sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5
banner23