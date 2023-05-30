Yunan gazetesinden Erdoğan manşeti: Yenilmez Başkan

Yunan Ta Nea hiçbir krizin Erdoğan'a diz çöktüremediğini yazdı. Erdoğan'ın zafer konuşmasında bile İstanbul belediye başkanlığı seçimlerine hazırlandığı yazan gazete "Bu Erdoğan'ı Erdoğan yapan özellik" dedi.



28 Mayıs seçim sonuçları sonuçlandı. Türkiye seçimini Erdoğan’ın liderliği yönünde kullandı. Seçim sonuçları Avrupa ve Amerika’da da geniş yankı uyandırdı.

Yunan Ta Nea gazetesi Türkiye’deki seçimlerden çıkarılacak 5 ders başlığı ile bir analiz yayınladı. Hiçbir krizin Erdoğan’a diz çöktüremediği ifade edilen analizde “yenilmez Erdoğan” söylemine vurgu yapıldı.

Analizde dünya basınında Erdoğan için yapılmış en iyi tanımın “ yenilmez cumhurbaşkanı” tanımı olduğu ifade edildi.

"GÖZÜNÜ ŞİMDİDEN BİR SONRAKİ SAVAŞA DİKTİ..

Analizde Alman Welt’te yer alan şu ifadelere de yer verildi:

Ancak hakimiyetiyle ilgili en başarılı yorumu Alman Welt yazdı:

“Erdoğan, gözünü bir sonraki savaşa dikmemiş olsaydı, Erdoğan olmazdı. Zafer konuşmasında, şimdiden gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için kampanya yürütüyordu. 'İstanbul'u (…) kazanmaya hazır mıyız?' kalabalığa bağırdı.

Halkın iktidarla ilgili sorunların farkında olduğunu ancak daha iyisini yapacak bir muhalefete inanmadıkları için Erdoğan’ı seçtiği yorumu yapıldı.

1999 depreminde sonra Ak partinin iktidara geldiğini yazan gazete tarihin tekerrür etmediğini Şubat depremlerinden sonra Erdoğan’ın deprem bölgesinden yüksek oy aldığını yazdı.