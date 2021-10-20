Yunan donanmasının korkulu rüyası! İlk AKSUNGUR teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR'la ilgili müjdeli haberi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.
Gündem 20.10.2021, 14:47 20.10.2021, 14:53
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İlk AKSUNGUR’u teslim ettik. TUSAS tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi.
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip."
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