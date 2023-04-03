Yüksek Seçim Kurulu'ndan Erdoğan açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olma durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'undan yapılan açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama geldi.
YSK'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 101'inci ve 6271 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereği, Erdoğan'ın ilk kez 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." denildi.
Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiği kararın gerekçesinde, 2017'de anayasanın ve cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 101. maddenin değişmesiyle birlikte ilk seçimin 2018 yılında yapıldığını ikinci seçimin de 14 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Trabzonspor
|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|26
|35
|9. Karagümrük
|25
|32
|10. Sivasspor
|26
|30
|11. Kasımpaşa
|26
|29
|12. Alanyaspor
|26
|29
|13. Antalyaspor
|25
|28
|14. Gaziantep FK
|26
|25
|15. Ankaragücü
|25
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|25
|25
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Rizespor
|28
|53
|3. Eyüpspor
|29
|54
|4. Sakaryaspor
|29
|53
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Tuzlaspor
|28
|31
|13. Altay
|29
|29
|14. Altınordu
|28
|26
|15. Erzurumspor
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|27
|50
|4. M. United
|27
|50
|5. Tottenham
|28
|49
|6. Brighton
|26
|43
|7. Brentford
|28
|43
|8. Liverpool
|27
|42
|9. Aston Villa
|28
|41
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|28
|38
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Wolves
|29
|28
|14. West Ham United
|27
|27
|15. Nottingham Forest
|28
|27
|16. Bournemouth
|28
|27
|17. Leeds United
|28
|26
|18. Everton
|28
|26
|19. Leicester City
|28
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|27
|31
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Espanyol
|27
|27
|18. Almeria
|27
|27
|19. Valencia
|26
|26
|20. Elche
|27
|13