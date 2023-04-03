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Yüksek Seçim Kurulu'ndan Erdoğan açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olma durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı

Gündem 03.04.2023, 20:18
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Erdoğan açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu'undan yapılan açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama geldi.

YSK'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 101'inci ve 6271 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereği, Erdoğan'ın ilk kez 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." denildi.

Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiği kararın gerekçesinde, 2017'de anayasanın ve cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 101. maddenin değişmesiyle birlikte ilk seçimin 2018 yılında yapıldığını ikinci seçimin de 14 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

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