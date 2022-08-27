Yüksek Seçim Kurulu 53 zabıt katibi alacak
Yüksek Seçim Kurulu, 53 zabıt katibi alacağını duyurdu. Kurul, alımların 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.
Gündem 27.08.2022, 09:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacak.
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|0
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|7
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