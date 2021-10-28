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YTB'den Türkiye ve Almanya iş gücü için özel etkinlik

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den Almanya’ya iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Gündem 28.10.2021, 17:31 28.10.2021, 17:37
YTB'den Türkiye ve Almanya iş gücü için özel etkinlik

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60. yılında, 30 Ekim'de Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde "Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı" gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, 60 yıl önce imzalanan anlaşmanın belirli bir süre ile sınırlandırıldığını hatırlatarak "Almanya’ya çalışmaya giden vatandaşlarımız da bir süre çalışıp bir tarla, bir traktör parası kazanıp gelme niyetiyle düşmüştü yola. Ancak planlananla yaşanan öyle olmadı. Neticede bugün bakıyoruz ki tam 60 yıllık bir süre geçmiş." dedi.

Bu 60 yıldaki başarı hikayelerine dikkati çeken Eren, her ihtiyaç anında anavatan Türkiye’nin de yanında olduğu özellikle Almanya’daki Türk diasporasının bu özel gününde YTB’nin Almanya’ya göçün 60. yılına özel çalışmalar yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilecek programda, Almanya’daki Türk diasporasına özel "Kalanlar" adlı kısa belgesel gösterimi yapılırken gecede Betin Güneş Oda Orkestrası ve Korosu sahne alacak.

- 60. yıla özel çift dilli gazete

Program kapsamında aynı zamanda 60 yıllık göç serüvenini anlatan Türkçe ve Almanca tek sayılık arşiv niteliğinde bir gazete de hazırlandı.

60 yılda Türk toplumuna dair haberler çeşitli başlıklar altında ele alındığı gazete, YTB'nin internet sitesinde de program sonrasında yer alacak.

- Sirkeci'den Münih'e dijital tren bileti

Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılında dijital tren bileti de düzenleyen YTB, herkesi Sirkeci’den kalkıp Münih Merkez Tren İstasyonu'na giden trende yerini almaya davet ediyor.

YTB ile TCDD'nin birlikte düzenlediği 60. yıl tren yolculuğu dijital biletiyle, işçi göçü ile ilgili bireysel bir hatıra oluşturulmasına fırsat sunmak amaçlanıyor.

Açıklamada dijital bilet etkinliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Eren, "Hani meşhur eserde denir ya 'Sirkeci’den tren gider, Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider' diye. Biraz işte bu Sirkeci anısını da hatırlamak ve hatırlatmak istedik bu çalışmayla. Çünkü Sirkeci bir bakıma her şeyin de başladığı yer. Bugün bu dijital bilet çalışmasını sosyal medyadan başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, Almanya’ya göçün 60. yılına dair program ve çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini de kaydetti.

#Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı #türkiye #almanya
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