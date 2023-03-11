YSK seçime katılacak partileri belirledi
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleriyle ilgili detaylar netleşiyor. YSK, seçime katılma hakkı elde eden siyasi partileri belirledi.
Gündem 11.03.2023, 13:56
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılması düşünülen seçimlerde pusulada yer alacak siyasi partilerin isimlerini belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı.
YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.
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|Takımlar
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|P
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|23
|51
|3. Beşiktaş
|23
|43
|4. A.Demirspor
|23
|42
|5. Başakşehir
|22
|40
|6. Trabzonspor
|23
|38
|7. Kayserispor
|23
|35
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|23
|30
|9. Konyaspor
|23
|28
|10. Alanyaspor
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|28
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|23
|25
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|25
|13. Kasımpaşa
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|25
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|24
|23
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|22
|22
|18. İstanbulspor
|22
|21
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|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|24
|48
|2. Eyüpspor
|23
|47
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|43
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|24
|43
|5. Bodrumspor
|24
|41
|6. Sakaryaspor
|24
|40
|7. Rizespor
|22
|37
|8. Boluspor
|24
|35
|9. Göztepe
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|23
|34
|11. Manisa FK
|22
|33
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|25
|28
|14. Altay
|23
|19
|15. Erzurumspor
|23
|18
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|24
|17
|18. Altınordu
|23
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|26
|63
|2. M.City
|26
|58
|3. M. United
|25
|49
|4. Tottenham
|26
|45
|5. Liverpool
|25
|42
|6. Newcastle
|24
|41
|7. Fulham
|26
|39
|8. Brighton
|23
|38
|9. Brentford
|24
|38
|10. Chelsea
|25
|34
|11. Aston Villa
|25
|34
|12. Crystal Palace
|25
|27
|13. Wolves
|26
|27
|14. Nottingham Forest
|25
|26
|15. Leicester City
|25
|24
|16. West Ham United
|25
|23
|17. Leeds United
|25
|22
|18. Everton
|26
|22
|19. Southampton
|25
|21
|20. Bournemouth
|25
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|24
|62
|2. Real Madrid
|24
|53
|3. Atletico Madrid
|24
|45
|4. Real Sociedad
|24
|44
|5. Real Betis
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Rayo Vallecano
|24
|35
|8. Osasuna
|24
|34
|9. Athletic Bilbao
|24
|33
|10. Mallorca
|24
|31
|11. Girona
|24
|30
|12. Celta Vigo
|24
|28
|13. Espanyol
|24
|27
|14. Real Valladolid
|24
|27
|15. Cadiz
|25
|27
|16. Getafe
|25
|26
|17. Sevilla
|24
|25
|18. Almeria
|24
|25
|19. Valencia
|24
|23
|20. Elche
|24
|12