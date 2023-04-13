YSK oy pusulasını onayladı
YSK 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulanı onayladı.
14 Mayıs seçimleri için hazırlanan oy pusulası YSK tarafından onaylandı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.
YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılması için karar aldı.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|26
|57
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|27
|48
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|27
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Alanyaspor
|27
|32
|11. Kasımpaşa
|27
|32
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|27
|31
|13. Antalyaspor
|26
|29
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|27
|25
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|26
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|17. İstanbulspor
|26
|24
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|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Eyüpspor
|31
|57
|3. Sakaryaspor
|31
|56
|4. Rizespor
|30
|55
|5. Pendikspor
|30
|54
|6. Göztepe
|30
|50
|7. Bodrumspor
|30
|49
|8. Keçiörengücü
|30
|47
|9. Bandırmaspor
|30
|47
|10. Manisa FK
|30
|45
|11. Boluspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|30
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|29
|27
|15. Gençlerbirliği
|30
|27
|16. Altınordu
|29
|26
|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13