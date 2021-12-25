"YSK erken seçime hazırlanıyor" iddiası

Erken seçim iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Muhalefetin ısrarlı çağrılarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defalarca söylememize rağmen hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum" demişti.

Ancak bugün ortaya atılan AK Parti'nin YSK'ya olası bir seçime hazır olup olmadığını sorduğu yönündeki iddia kulisleri yeniden hareketlendirdi. İddianın devamında YSK'dan da AK Parti'den gelen bu soruya 60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK'nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor.