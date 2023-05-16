YSK'dan son dakika yurt dışı kararı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı.

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.

CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK’ya başvuru yapmıştı.

Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.