YSK'dan son dakika 'sonuç' açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan'ın kazandığını ilan etti.
Gündem 28.05.2023, 22:59
Yüksek Seçim Kurulu, seçimin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 22.30'da yaptığı açıklamada seçimin kazanan ismini duyurdu.
Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığını söyledi.
Yener'in açıklamasına göre;
Erdoğan yüzde 52,14
Kılıçdaroğlu yüzde 47,86 oranında oy aldı.
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