YSK Başkanlığına Ahmet Yener seçildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
Gündem 26.01.2023, 15:57
Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı.
Üyeliğe Danıştaydan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtaydan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi.
Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.
YSK Başkanlığına, Ahmet Yener seçildi.
Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.
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