YSK Başkanı Yener'den son dakika açıklaması

YSK Başkanı Yener, saat 22.42'de yaptığı açıklamada, "Veri girişinde hiçbir aksama söz konusu değildir" dedi.

YSK Başkanı Yener açıklamasında şunları söyledi:

Yurt içi oylarında şu ana kadar, yüzde 47 oy girişi yapılmıştır.

Yurt dışı oylarında şu ana kadar yüzde 18 veri girişi var.