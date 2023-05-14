YSK Başkanı Yener'den son dakika açıklaması
YSK Başkanı Yener, saat 22.42'de yaptığı açıklamada, "Veri girişinde hiçbir aksama söz konusu değildir" dedi.
Gündem 14.05.2023, 22:43 14.05.2023, 22:45
YSK Başkanı Yener, saat 22.42'de yaptığı açıklamada, "Veri girişinde hiçbir aksama söz konusu değildir" dedi.
YSK Başkanı Yener açıklamasında şunları söyledi:
Yurt içi oylarında şu ana kadar, yüzde 47 oy girişi yapılmıştır.
Yurt dışı oylarında şu ana kadar yüzde 18 veri girişi var.
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|53
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|38
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|34
|34
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|34
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|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
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|34
|17
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|16
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|O
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|1. M.City
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|36
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|36
|37
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|36
|31
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|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
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|71
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|34
|69
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|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
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|33
|52
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|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
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|34
|47
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|34
|47
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|46
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|34
|44
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|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
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|35
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|34
|34
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|34
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