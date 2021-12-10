Yozgat şehidini dualarla uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23), memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Yüksekova'dan hava yoluyla Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yerköy'e getirildi.

Şehit için ikindi vakti Molla Hüsrev Cami'de düzenlenen törende, şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Dilber Kılavuz, "Ben seni Peygamber efendimize gönderdim, 7 arkadaşının hayatını kurtarmış. Seni bana Mevlam verdi. Bayrağına, vatanına, milletine kurban olduğum, hakkım helal olsun. Sizleri sevindirmeyeceğim terör örgütü. Bu vatanı bölmeye çalışmayın, bölemezsiniz. Bunlar Anadolu anasının evlatları, Osmanlı evladıyız biz." dedi.

Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından şehidin naaşı, Hacıosmanlı köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.