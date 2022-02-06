Yolu açtılar, doğum sancısı başlayan kadını kurtardılar

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Işıklı Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Rabia Koyukaç'ın doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Koyukaç'ı, 4 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu iyi olan Koyukaç'ın yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.