Yollarda mahsur kalan 24 bin 749 kişi yurtlarda misafir edildi
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi.
Gündem 27.01.2022, 01:54
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yönelik yardımlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Buna göre kar yağışı sırasında yollarda kalan 24 bin 749 kişi misafirhane ve yurtlarda misafir edildi, 9 bin 872 kişi mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılarak güvenli bölgelere sevki sağlandı.
1473 kap sıcak yemek, 100 bin 943 içecek, 98 bin 447 kumanya ve 79 bin 895 ikramlık ve 11 bin 976 battaniye dağıtıldı.
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