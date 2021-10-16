Yolcu otobüsü uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

amsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Samsun Ankara kara yolu 31. kilometresinde İstanbul'dan Trabzon'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü uçuruma devrildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.