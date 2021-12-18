Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 10 yaralı
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Gündem 18.12.2021, 20:36
Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde devrildi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi.
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