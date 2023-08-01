YÖK üyeliğine 5 yeni isim atandı
Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 yeni üye ataması gerçekleştirildi.
Gündem 01.08.2023, 08:57
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 5 kişinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi olarak seçildi.
Söz konusu atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.
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