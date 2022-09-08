YÖK'ten rektör Ekrem Kalan hakkında inceleme
YÖK tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kalan hakkında inceleme başlatıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ilgili çeşitli konularda devam eden incelemeler bulunduğunu, basın yayın organlarında bugün yer alan iddialara ilişkin incelemenin ise sürdüğü bildirildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektörüyle ilgili olarak YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığında çeşitli konularda başlatılmış ve halen devam etmekte olan incelemeler bulunmaktadır. Basın yayın organlarında bugün yer alan iddialara ilişkin olarak da inceleme sürdürülmektedir."
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