banner38

Yoğun kar bekleniyor: İstanbul Valiliği alınan tedbirleri duyurdu

İstanbul Valiliği, meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan önlemleri duyurdu. Kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarında 11 bin 130 personel görevde olacak.

Gündem 05.02.2023, 09:35
Yoğun kar bekleniyor: İstanbul Valiliği alınan tedbirleri duyurdu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın pazar sabah saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

"11 bin 130 personel kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır"

Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır. İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."

"Mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takın"

Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 21 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 19 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 19 25
11. Celta Vigo 20 23
12. Almeria 19 22
13. Girona 19 21
14. Sevilla 19 21
15. Espanyol 20 21
16. Valencia 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23