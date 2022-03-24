Yoğun bakımda tedavi gören Aydın Engin hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Aydın Engin dün yoğun bakıma alınmıştı ancak gazeteci ve yazar bugün yaşamını yitirdi.
Gündem 24.03.2022, 16:36 24.03.2022, 16:41
Gazeteci ve yazar Aydın Engin'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Hastanede tedavi gören Engin'in, dün yoğun bakıma alındığı duyurulmuştu.
Gazeteci ve yazar Aydın Engin, safra kesesinden ameliyat olmak üzere hastaneye yatmıştı.
Eşi yazar ve akademisyen Oya Baydar'ın refakatinde hastanede yatan Engin, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
DÜN DURUMU AÇIKLANMIŞTI
Aydın Engin'in oğlu Ekin Engin, dün Aydın Engin'in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda babasının durumunu açıklamış, durumunun stabil olduğunu ancak henüz hayati tehlikeyi atlatmadığını belirtmişti.
Bilinci açık olan Engin’in tedavisi, ameliyat sonrasında gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakım servisinde devam ediyordu.
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