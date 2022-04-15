"Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye devam edeceğiz"
Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 15, 2022
Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz. pic.twitter.com/z8nTMFB5TM
Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.
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