Yine gündem olmaya çalıştı: Eda Taşpınar'dan camide skandal
Tasarımcı Eda Taşpınar, tarihi bir otelin içinde yer alan camide verdiği pozla büyük bir skandala imza attı. Camii içerisinde uygunsuz kıyafetiyle poz verip sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.
Sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan Eda Taşpınar'ın son yaptığı skandal ötesi paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.
İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, uygunsuz kıyafetiyle mihrap önünde poz verdi.
'MUTLU YILLAR SEVGİLİLERİM' NOTUYLA PAYLAŞTI
Dini değerleri hiçe sayarak cami içinde uygunsuz bir kıyafetle poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaşmayı ihmal etmedi.
TEPKİ YAĞINCA PAYLAŞIMI KALDIRDI
Taşpınar'ın sosyal medyadaki skandal paylaşımına kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Taşpınar Camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.
PAYLAŞIMI KALDIRDIKTAN SONRA HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI
Sosyal medya kullanıcıları, Eda Taşpınar'ın Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle özür dilemesini bekliyor.
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