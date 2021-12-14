Yılmaz Özdil'in vatan anlayışı: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumları da öve öve bitiremedi.

"Rakı birleştirici örgüttür"

Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

Yılmaz Özdil'in yazısına sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle: