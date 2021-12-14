Yılmaz Özdil'in vatan anlayışı: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Daha da ileri giden Özdil ölçüyü kaçırıp, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" ifadelerini kullandı. Özdil'in yazısında sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
Gündem 14.12.2021, 14:10 14.12.2021, 14:31
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumları da öve öve bitiremedi.
"Rakı birleştirici örgüttür"
Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"
Yılmaz Özdil'in yazısına sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:
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