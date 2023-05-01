Yılmaz Özdil'den CHP'ye Babacan ve Davutoğlu isyanı

Millet İttifakı İzmir'de, Kordon Boyunun Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasındaki bölümünde miting düzenledi.

Mitinge Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Yazar Yılmaz Özdil, CHP'nin İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın alkışlatmasına isyan etti.

Mitingle ilgili paylaşım yapan Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar.'' diye tepki gösterdi.